Змея в Бразилии укусила мужчину за половой орган

Очевидцы пробовали сначала разжать челюсти рептилии палкой, потом обливали ее водой, но змея не хотела отпускать свою «добычу».
Пострадавшего доставили в больницу, где ему была оказана медицинская помощь.
О его дальнейшем состоянии пока информации нет, но, несомненно, этот случай надолго останется в памяти пострадавшего.
Эксперты предупреждают: в тропиках нужно быть особенно осторожными возле водоемов и густой растительности, где могут прятаться змеи.
И советуют в таких ситуациях сохранять спокойствие и как можно скорее обращаться за медпомощью.
__comment_author_name__
__comment_comment__