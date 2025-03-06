Змея в Бразилии укусила мужчину за половой орган

Очевидцы пробовали сначала разжать челюсти рептилии палкой, потом обливали ее водой, но змея не хотела отпускать свою «добычу».

Пострадавшего доставили в больницу, где ему была оказана медицинская помощь.

О его дальнейшем состоянии пока информации нет, но, несомненно, этот случай надолго останется в памяти пострадавшего.

Эксперты предупреждают: в тропиках нужно быть особенно осторожными возле водоемов и густой растительности, где могут прятаться змеи.

И советуют в таких ситуациях сохранять спокойствие и как можно скорее обращаться за медпомощью.