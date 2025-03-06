Змея в Бразилии укусила мужчину за половой орган

17:12 2025-03-06
Змея в Бразилии укусила мужчину за половой орган

Земноводное вцепилась в него так, что окружающим пришлось много усилий, чтобы ее оторвать от добычи.

Очевидцы пробовали сначала разжать челюсти рептилии палкой, потом обливали ее водой, но змея не хотела отпускать свою «добычу».

Пострадавшего доставили в больницу, где ему была оказана медицинская помощь.

О его дальнейшем состоянии пока информации нет, но, несомненно, этот случай надолго останется в памяти пострадавшего.

Эксперты предупреждают: в тропиках нужно быть особенно осторожными возле водоемов и густой растительности, где могут прятаться змеи.

И советуют в таких ситуациях сохранять спокойствие и как можно скорее обращаться за медпомощью.

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