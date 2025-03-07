Ученые обнаружили в балтийском янтаре ранее неизвестное насекомое, которому 33 млн лет

16:31 2025-03-07
Ученые обнаружили в балтийском янтаре ранее неизвестное насекомое, которому 33 млн лет

Данный вид браконид принадлежит к группе перепончатокрылых. Это муравьи, пчелы, осы и группа древних паразитов, откладывающих яйца в живых насекомых.

Это существо назвали в честь Музея Мирового океана, то есть Prochremylus museumoceanus. 

Единичный экземпляр доисторического насекомого нашли в коллекции янтаря из юго-восточного побережья Балтийского моря, который был взят на изучение из фондов Музея Мирового океана.

Это - самка длиной полтора миллиметра. Ее возраст - 37,2-33,9 миллиона лет. Разглядеть крошечную находку удалось лишь с помощью мощного микроскопа.

К слову, в фондах Музея Мирового океана хранится большая коллекция аналогичных инклюзивных образцов с растительными и животными включениями.

Всего их около 6 тысяч, включая самую большую на Земле коллекцию жесткокрылых (жуков).

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