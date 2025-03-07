Ученые обнаружили в балтийском янтаре ранее неизвестное насекомое, которому 33 млн лет

Это существо назвали в честь Музея Мирового океана, то есть Prochremylus museumoceanus.

Единичный экземпляр доисторического насекомого нашли в коллекции янтаря из юго-восточного побережья Балтийского моря, который был взят на изучение из фондов Музея Мирового океана.

Это - самка длиной полтора миллиметра. Ее возраст - 37,2-33,9 миллиона лет. Разглядеть крошечную находку удалось лишь с помощью мощного микроскопа.

К слову, в фондах Музея Мирового океана хранится большая коллекция аналогичных инклюзивных образцов с растительными и животными включениями.

Всего их около 6 тысяч, включая самую большую на Земле коллекцию жесткокрылых (жуков).