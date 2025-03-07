В Тюмени на продажу выставили автомобиль из «Кавказской пленницы»

Автомобиль, который хорошо знаком многим советским гражданам по легендарному фильму «Кавказская пленница», выставлен на продажу в российской Тюмени.
Речь идет о Adler Trumpf Junior. Владелец оценил его в 175 миллионов российских рублей (почти 2 млн долларов).
«Автомобиль куплен без кредита. Год его выпуска 1940-й, пробег составляет 102 тысячи километров. У машины, согласно ПТС, было более четырех владельцев, она никогда не попадала в аварии», - сообщил продавец в описании.
Как уточняется, сервис не может провести официальную оценку этого автомобиля, потому что он не зарегистрирован в ГИБДД.
По мнению экспертов, расходы на содержание данного раритета могут достигать 14 тысяч российских рублей в месяц.
Adler Trumpf Junior выпускала немецкая компания Adler с 1934-го по 1941-й годы. На «Адлере», но только красного цвета, разъезжали герои Юрия Никулина, Георгия Вицина и Евгения Моргунова в легендарной «Кавказская пленница».
А покупателям сейчас предлагают аналог в зеленом цвете.
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