В Новосибирске продают роскошный Chevrolet Caprice

Объявление о продаже раритетного автомобиля Chevrolet Caprice 1975-го года выпуска появилась на одной из онлайн-платформ Новосибирска.

Как уточняют эксперты, Chevrolet Caprice изначально позиционировался, как люксовая версия Chevrolet Impala, но потом стал самостоятельной моделью и флагманом линейки полноразмерных Chevrolet.

Представленный экземпляр, согласно описанию, подвергся кастомизации в стиле «лоурайдер» - с заниженной подвеской.

Автомобиль оборудован двигателем объёмом 6,6 литра и мощностью 258 лошадиных сил.

Владелец отметил, что авто куплено и восстановлено для личного пользования.