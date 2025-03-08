В Новосибирске продают роскошный Chevrolet Caprice

08:48 2025-03-08
В Новосибирске продают роскошный Chevrolet Caprice

Продавец оценил классическое авто в 4 миллиона российских рублей, что эквивалентно 45 тысячам долларов.

Объявление о продаже раритетного автомобиля Chevrolet Caprice 1975-го года выпуска появилась на одной из онлайн-платформ Новосибирска.

Как уточняют эксперты, Chevrolet Caprice изначально позиционировался, как люксовая версия Chevrolet Impala, но потом стал самостоятельной моделью и флагманом линейки полноразмерных Chevrolet.

Представленный экземпляр, согласно описанию, подвергся кастомизации в стиле «лоурайдер» - с заниженной подвеской.

Автомобиль оборудован двигателем объёмом 6,6 литра и мощностью 258 лошадиных сил. 

Владелец отметил, что авто куплено и восстановлено для личного пользования.

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