США оштрафовали Китай за сокрытие информации о COVID-19

Судья Стивен Лимбо постановил: действия Китая препятствовали своевременной реакции на вспышку COVID-19 и не позволили США приобрести необходимое количество средств защиты для медработников.

Иск против Китая генеральной прокуратурой штата Миссури был подан в апреле 2022 года. Власти штата пообещали исполнить данное решение путем ареста китайских активов.

Официальный представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что КНР не признает решение суда. По его словам, «так называемый иск не имеет юридических или международных оснований».

Если интересы Китая от данного решения пострадают, то, по словам дипломата, страна примет ответные меры согласно международному праву.

Ранее теорию об утечке COVID-19 из лаборатории в Ухане поддержал госсекретарь США Марко Руби. Он заявил, что вирус, вероятно, распространился в результате лабораторного инцидента.