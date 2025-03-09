В Киеве на одной из башен Киево-Печерской лавры упал крест

11:34 2025-03-09
В Киеве на одной из башен Киево-Печерской лавры упал крест

Чтобы безопасно спустить его на землю, спасателям пришлось использовать специальный подъемник.

В Киеве на башне церкви Киево-Печерской лавры частично завалился крест.

Спасатели, во избежание ЧП, демонтировали крест. Для того, чтобы добраться до купола церкви Всех Святых над Экономическими воротами, они использовали автоколенчатый подъемник.

"Они поднялись к кресту, аккуратно срезали провод и безопасно опустили его на землю", - уточняют СМИ.

Ранее, 27 января, украинским судом было приостановлено дело по выселению монахов из Киево-Печерской лавры. Оно отложено до полного рассмотрения дела по одностороннему расторжению договора пользования Нижней лаврой.

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