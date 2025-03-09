Китай внедряет курсы искусственного интеллекта для школьников начальных классов

11:45 2025-03-09
Китай внедряет курсы искусственного интеллекта для школьников начальных классов

Поднебесная продолжает активно развивать область ИИ, чтобы занять в этой сфере лидирующие позиции.

С будущего учебного года в школах Пекина начнут работу курсы по искусственному интеллекту для школьников начальных и средних классов.

Пекинской муниципальной комиссии по образованию заявил, что они рассчитаны не менее, чем на 8 часов занятий. Курсы могут быть организованы, как отдельные дисциплины либо интегрированы в существующие предметы - например, информационные технологии и естественные науки.

В рамках реформ власти планируют подготовить сто профессиональных преподавателей и тысячу специалистов, которые будут внедрять в образовательный процесс обучение ИИ. Для учителей, которые добьются значительных успехов, предусмотрены поддержка и льготы.

Такого рода инициативы уже реализуются в других китайских регионах. Скажем, в Гуанчжоу с 2023-го года ИИ включен в обязательную школьную программу.

Такие меры направлены на подготовку учеников к требованиям современного мира, в котором знание технологий становится ключевым навыком.

Министр образования Китая Хуай Цзиньпэн подчеркнул, что развитие ИИ открывает новые возможности для образования.

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