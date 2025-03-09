Цыгане в поселке под Челябинском массово распродают свои дворцы

12:14 2025-03-09
Цыгане в поселке под Челябинском массово распродают свои дворцы

Общественность предполагает, что это связано с последствиями осенних погромов, разыгравшимся после гибели таксистки, в которой заподозрили цыган.

Цыгане в поселке Коркино Челябинской области стали массово выставлять свои дворцы после осенних погромов их недвижимости. 

Стоимость домов достигает 16 миллионов российских (178 тысяч долларов).

«Представители местной цыганской общины в Коркино одновременно выставили на продажу свои роскошные резиденции. На профильных интернет-площадках появились многочисленные объявления, привлекая внимание потенциальных покупателей», - написали журналисты местных СМИ.

На фото видно, что в домах - лепнина, колонны, многоярусные люстры. Стены украшают картины, на полу уложена роскошная плитка.

Изображение статьи

Как напоминают СМИ, в октябре 2024-го года в Коркино была убита таксистка, и подозрения пали на местных цыган. Жители поселка после этого устроили народный сход.

Под свой контроль громкое дело взял глава СКР Александр Бастрыкин. В результате протестов задержали 50 человек.

А после поимки убийцы улицы Коркино патрулировали специальные подразделения. 

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