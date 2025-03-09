Цыгане в поселке под Челябинском массово распродают свои дворцы

Как напоминают СМИ, в октябре 2024-го года в Коркино была убита таксистка, и подозрения пали на местных цыган. Жители поселка после этого устроили народный сход.

Под свой контроль громкое дело взял глава СКР Александр Бастрыкин. В результате протестов задержали 50 человек.

А после поимки убийцы улицы Коркино патрулировали специальные подразделения.