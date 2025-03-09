Цыгане в поселке под Челябинском массово распродают свои дворцы

Цыгане в поселке Коркино Челябинской области стали массово выставлять свои дворцы после осенних погромов их недвижимости.
Стоимость домов достигает 16 миллионов российских (178 тысяч долларов).
«Представители местной цыганской общины в Коркино одновременно выставили на продажу свои роскошные резиденции. На профильных интернет-площадках появились многочисленные объявления, привлекая внимание потенциальных покупателей», - написали журналисты местных СМИ.
На фото видно, что в домах - лепнина, колонны, многоярусные люстры. Стены украшают картины, на полу уложена роскошная плитка.
Как напоминают СМИ, в октябре 2024-го года в Коркино была убита таксистка, и подозрения пали на местных цыган. Жители поселка после этого устроили народный сход.
Под свой контроль громкое дело взял глава СКР Александр Бастрыкин. В результате протестов задержали 50 человек.
А после поимки убийцы улицы Коркино патрулировали специальные подразделения.