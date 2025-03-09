На Северной Земле женщина-метеоролог своим криком испугала белого медведя

12:54 2025-03-09
На Северной Земле женщина-метеоролог своим криком испугала белого медведя

Короткое видео, где запечатлен инцидент, завирусилось в Сети накануне восьмого марта.

Сотрудница российской гидрометеорологической станции, которая находится на острове Голомянный архипелага Северная Земля, своим громким криком смогла прогнать белого медведя, позарившегося на запасы рыбы

«Ты задолбал, пошел отсюда!», - так кричит на незваного гостя работница Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Наталья Рассоха.

Медведь после этого начинает неохотно отступать от пристройки, где сотрудники станции хранят свои запасы прошлогодней трески.

Когда вдогонку за медведем бросились живущие на метеостанции собаки, Наталья заметила - мол, "что-то с опозданием вы".

Это, судя по всему, далеко не первый такой случай на Голомянном. К примеру, в прошлом году по интернету гуляло другое видео, где Рассоха примерно в таких же выражениях кричит на медведя, который копается в бочке возле метеостанции.

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