Интернет-магазины Китая продают землю, собранную около банков

Китайские торговые онлайн-площадки выставили на продажу землю, которая собрана возле банков

По словам торговцев, она якобы приносит удачу и богатство. Однако удача стоит денег: порция грунта стоит от 3 до 120 долларов.

Продавцы собрали "счастливую" землю около 5 основных китайских банков. Примечательно, что товар имеет спрос: китайские бизнесмены покупают этот продукт.

А юристы в ответ на просьбу прокомментировать сей факт, заявили: если продавцы собрали почву не возле банка, который указан в рекламе, либо ложно заявляют об ее успешности, на них можно подать в суд.

"Банковская почва, может, и не настоящая, однако "налог на интеллект" определенно существует", - такое мнение высказал один из комментаторов в сети по поводу необычного товара.