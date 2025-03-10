Интернет-магазины Китая продают землю, собранную около банков

15:41 2025-03-10
Интернет-магазины Китая продают землю, собранную около банков

Продавцы уверяют покупателей, что она сулит обладателям большой успех в финансовых делах.

Китайские торговые онлайн-площадки выставили на продажу землю, которая собрана возле банков 

По словам торговцев, она якобы приносит удачу и богатство. Однако удача стоит денег: порция грунта стоит от 3 до 120 долларов.

Продавцы собрали "счастливую" землю около 5 основных китайских банков. Примечательно, что товар имеет спрос: китайские бизнесмены покупают этот продукт.

А юристы в ответ на просьбу прокомментировать сей факт, заявили: если продавцы собрали почву не возле банка, который указан в рекламе, либо ложно заявляют об ее успешности, на них можно подать в суд.

"Банковская почва, может, и не настоящая, однако "налог на интеллект" определенно существует", - такое мнение высказал один из комментаторов в сети по поводу необычного товара. 

Инга Райтова
18:19

Инга Райтова

Американская модель без зубов и волос покорила подиум и соцсети
Американская модель без зубов и волос покорила подиум и соцсети Слава к Мелани Гайдос пришла после того, как она засветилась в клипе группы Rammstein.
admin
18:18
Заключённый, «умерший» в тюрьме, «воскрес» за пару часов до вскрытия
Заключённый, «умерший» в тюрьме, «воскрес» за пару часов до вскрытия Гонсало Монтойя Хименес, отбывающий наказание в тюрьме в Испании, был найден рано утром в своей камере без признаков жизни.
admin
18:12
Бразильянка чудом не смогла отравить коллегу после ссоры из-за повышения
Бразильянка чудом не смогла отравить коллегу после ссоры из-за повышения Работницу текстильной фабрики в бразильском штате Гояс обвиняют в том, что она отравила бутылку с водой коллеги после ссоры с ним из-за того, что женщина посчитала несправедливым повышением в должности.
Инга Райтова
17:49

Инга Райтова

В России такса загрызла спящего в кроватке младенца
В России такса загрызла спящего в кроватке младенца По факту причинения смерти по неосторожности возбуждено уголовное дело, выясняются обстоятельства произошедшего.
Инга Райтова
17:43

Инга Райтова

Турист из Германии хотел вывезти из Греции старинную колонну и попал за решетку
Турист из Германии хотел вывезти из Греции старинную колонну и попал за решетку В соответствии с новым, более строгим греческим законом о контрабанде культурных ценностей, немцу грозит до 12-ти лет тюремного заключения.
Инга Райтова
17:26

Инга Райтова

Toyota из-за ЧП в Японии приостановила производство RAV4
Toyota из-за ЧП в Японии приостановила производство RAV4 Причина такого решения стал взрыв на предприятии одного из ключевых поставщиков японского автогиганта.
Новости СМИ2