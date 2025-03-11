Для полета на Луну Китай отберет опытных тайконавтов

Инга Райтова

Туристка случайно попала в США в тюрьму во время путешествия всей своей жизни 28-летняя художница Бекки Берк из Британии прилетела в Нью-Йорк в начале января, а потом планировала отправиться в Канаду, но все пошло не по плану.