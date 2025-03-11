Для полета на Луну Китай отберет опытных тайконавтов

Китайская сторона планирует для высадки на Луну отобрать тайконавтов, которые имеют опыт полета на околоземную станцию Tiangong.
По словам замглавного конструктора Управления программы пилотируемых космических полетов Китая Яна Ливэя, уже готовы прототипы технических систем, которые будут использованы для первой высадки китайцев на поверхность Луны.
Скажем, завершены разработка ракеты, космического корабля, спускаемого модуля и планетохода. Готовы и скафандры.
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