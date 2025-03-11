Гигантскую золотую рыбу обнаружили в США

16:08 2025-03-11
Гигантскую золотую рыбу обнаружили в США

По словам ученых, она втрое больше обычного. Находке дали имя «Мегалодон» и предупредили, что она небезопасна для экосистемы.

В ходе исследования местных водоемов в штате Пенсильвания поймали огромную рыбу.

Специалисты предположили, что изначально она была маленькой и обитала в аквариуме, но потом ее выпустили в дикую природу, хотя делать этого категорически нельзя.

Золотые рыбки, попав в естественную среду, достигают аномальных размеров и очень активно размножаются.

Проблема в том, что они серьезно ухудшают качество воды, вредят подводным растениям, а также лишают пищи представителей местных видов.

Мало того - золотые рыбки разносят паразитов, к которым нет иммунитета у других морских обитателей.

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