Туристка случайно попала в США в тюрьму во время путешествия всей своей жизни

На границе Канады ей отказали во въезде.

Там сочли, что девушка хочет вьехать в Канаду с целью заработка и порекомендовали вернуться в США, чтобы получить другую визу вместо туристической.

Берк решила так и поступить, чтобы обдумать дальнейшие действия. Но на этот раз британку задержали американские власти, которые заподозрили ее в нелегальной миграции.

Девушку поместили в тюремную камеру иммиграционного центра, отняв все личные вещи.

Семья туристки сейчас пытается ее вызволить через посольство Великобритании и политических деятелей США.

Несмотря на широкую огласку, дело пока не движется.

После прихода к власти нынешний президент США Дональд Трамп уволил многих иммиграционных судей, и по этой причине решения по делам выносятся дольше.