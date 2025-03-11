Туристка случайно попала в США в тюрьму во время путешествия всей своей жизни

На границе Канады ей отказали во въезде.
Там сочли, что девушка хочет вьехать в Канаду с целью заработка и порекомендовали вернуться в США, чтобы получить другую визу вместо туристической.
Берк решила так и поступить, чтобы обдумать дальнейшие действия. Но на этот раз британку задержали американские власти, которые заподозрили ее в нелегальной миграции.
Девушку поместили в тюремную камеру иммиграционного центра, отняв все личные вещи.
Семья туристки сейчас пытается ее вызволить через посольство Великобритании и политических деятелей США.
Несмотря на широкую огласку, дело пока не движется.
После прихода к власти нынешний президент США Дональд Трамп уволил многих иммиграционных судей, и по этой причине решения по делам выносятся дольше.
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