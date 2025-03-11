В Яндекс такси россиян теперь будут снимать на видео

17:48 2025-03-11
В Яндекс такси россиян теперь будут снимать на видео

Такое нововведение продиктовано желанием компании сократить и предотвратить число конфликтов между водителями и пассажирами.

Все происходящее в салоне автомобиля Яндекс такси будет записывать на виде с целью предотвращения конфликтов. 

«Новую функцию запускает Яндекс такси в приложении для водителей, она поможет снизить количество конфликтов в поездках, а также ускорить их разрешение. Водители теперь смогут записывать и сразу отправлять в службу поддержки видео с происходящим в салоне машины», - говорится в сообщении пресс-службы компании.

При этом уточняется, что сделанные в салоне авто видеозаписи, будут доступны лишь команде поддержки.

Проведенный накануне тест показал, что треть конфликтов можно предотвратить предупреждением, что в автомобиле установлена камера.

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