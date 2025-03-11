В Яндекс такси россиян теперь будут снимать на видео

Все происходящее в салоне автомобиля Яндекс такси будет записывать на виде с целью предотвращения конфликтов.

«Новую функцию запускает Яндекс такси в приложении для водителей, она поможет снизить количество конфликтов в поездках, а также ускорить их разрешение. Водители теперь смогут записывать и сразу отправлять в службу поддержки видео с происходящим в салоне машины», - говорится в сообщении пресс-службы компании.

При этом уточняется, что сделанные в салоне авто видеозаписи, будут доступны лишь команде поддержки.

Проведенный накануне тест показал, что треть конфликтов можно предотвратить предупреждением, что в автомобиле установлена камера.