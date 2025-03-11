Любовная связь обернулась ужасом: мужчина мертв, женщина с шестью ранениями

18:07 2025-03-11
Любовная связь обернулась ужасом: мужчина мертв, женщина с шестью ранениями

Вечером 4 марта в престижном Петроградском районе города к 38-летней Марине (имя изменено. – Ред.), которая возвращалась домой из театра с сестрой, сзади около остановки подбежал неизвестный в черном.

Далее прозвучали шесть выстрелов, и пока все пытались осознать случившееся, нападавший сел в BMW X5 и умчался.

Как сообщает «КП-Петербург», 53-летний предприниматель Андрей и Марина познакомились летом 2024 года.

К тому моменту оба были свободны: мужчина недавно развелся, а женщина одна воспитывала дочь-школьницу.

Близкие Марины вспоминают, что новый ухажер водил ее на концерты и рестораны, постоянно дарил дорогущие букеты цветов. Всем он казался сугубо положительным и оставлял очень приятное впечатление.

«Он был белым и пушистым в личном общении с Мариной. Обожал, обнимал, любил, засыпал комплиментами. Ни разу не тронул ее пальцем. Марина работала с ним по витаминам, по питанию. Подтянула ему здоровье, он преобразился, был ей очень благодарен», - вспоминают друзья начало отношений.

Пистолет у бывшего был официально зарегистрирован, также на нем числится ружье.

Предварительно, ранее он был судим за обналичивание денег.

После нападения искали его недолго, нашли мертвым в собственной машине.

Марина осталась жива, но за ее жизнь продолжают бороться медики. Но состояние после шести огнестрельных ран в спину очень тяжелое.

Дочери пока ничего не сказали, она думает, что мама просто куда-то ненадолго уехала.

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