В США хотят построить город для миллиардеров

Американская Кремниевая долина инициировала строительство «зеленого города», рассчитанного на 400 тысяч человек в штате Калифорния.

Согласно задумке, доступ в город-сад должны иметь только люди с очень тугими кошельками. Населенный пункт должен иметь собственную систему энергообеспечения, водоснабжения.

В планах - закладка фруктовых садов на фермерских землях недалеко от Санкт-Франциско.

Правда, местные жители от этого проекта не в восторге от перспективы такого соседства. У них, как и у других жителей США, возникло много вопросов: чем обусловлено такое решение?

Богатые люди хотят таким образом спрятаться от возможных катаклизмов? Отделиться от других американцев, чтобы просто создать собственный мир?

К слову, калифорнийские фермеры, земли которых авторы проекта скупать для строительства утопического города, обвинили миллиардеров в рейдерском захвате их сельскохозяйственных угодий.

А архитекторы и строители заявили, что построить подобный город всего за пару лет, как того желают потенциальные будущие жители, нереально. Так что пока проект остается под вопросом.