Российские ученые создали водку, которая способна снизить похмелье на 57 процентов

10:31 2025-03-12
Российские ученые создали водку, которая способна снизить похмелье на 57 процентов

Эту уникальную новинку презентовали специалисты Всероссийского НИИ пищевой биотехнологии.

Как пояснили ученые после обычной водки наутро человек чувствует головокружение и слабость, у него учащается сердцебиение, повышается чувствительность к звукам и свету.

Это все связано с воздействием этанола, нарушающим метаболизм в клетках и оказывающим токсичное влияние на организм.

Главный удар при этом приходится на печень и нервную систему. 

«хотя негативное воздействие этилового спирта полностью устранить нельзя, но облегчить похмельный синдром вполне реально», - поделились исследователи.

Как показали эксперименты, исправить ситуацию можно за счет такой природной добавки, как китайский лимонник. Оказалось, что воздействие спирта при этом снижается на 57 процентов.

В частности, лимонник добавлен в водку «Пять озер», она уже поступила в продажу. По словам экспертов, водка обрела более мягкий вкус. 

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