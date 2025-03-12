Российские ученые создали водку, которая способна снизить похмелье на 57 процентов

Как пояснили ученые после обычной водки наутро человек чувствует головокружение и слабость, у него учащается сердцебиение, повышается чувствительность к звукам и свету.

Это все связано с воздействием этанола, нарушающим метаболизм в клетках и оказывающим токсичное влияние на организм.

Главный удар при этом приходится на печень и нервную систему.

«хотя негативное воздействие этилового спирта полностью устранить нельзя, но облегчить похмельный синдром вполне реально», - поделились исследователи.

Как показали эксперименты, исправить ситуацию можно за счет такой природной добавки, как китайский лимонник. Оказалось, что воздействие спирта при этом снижается на 57 процентов.

В частности, лимонник добавлен в водку «Пять озер», она уже поступила в продажу. По словам экспертов, водка обрела более мягкий вкус.