Девушка-байкер из-за голубя попала в страшное ДТП, она получила тяжелые травмы

11:14 2025-03-12
Девушка-байкер из-за голубя попала в страшное ДТП, она получила тяжелые травмы

В жительницу Британии неожиданно спикировала птица, она врезалось в припаркованную машину, потеряла сознание и очнулась уже в больнице.

25-летняя британка Мерседес Валентайн из-за голубя попала в серьезную аварию.

Этот инцидент произошел еще летом 2024 года. В день катастрофы, по словам Валентайн, она ехала на мотоцикле. Когда байк поравнялся с фонарным столбом, где сидел голубь, птица неожиданно спикировала вниз и ударилась о голову девушки.

Валентайн от неожиданности повернула руль, столкнулась с припаркованным авто и потеряла сознание.

Удар отбросил байкершу на 80 метров. Когда девушку доставили в больницу, у нее оказались сломаны четыре ребра, нос, плечо. Кроме того, британка получила черепно-мозговую травму, повредила таз и глазницу.

Валентайн говорит, что потеряла память и не помнит месяц до аварии и месяц после. 

Несмотря на это ДТП, Валентайн продолжает ездить на мотоцикле. При этом девушка отметила, что стала более аккуратной и внимательной на дорогах.

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