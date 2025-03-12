Девушка-байкер из-за голубя попала в страшное ДТП, она получила тяжелые травмы

25-летняя британка Мерседес Валентайн из-за голубя попала в серьезную аварию.

Этот инцидент произошел еще летом 2024 года. В день катастрофы, по словам Валентайн, она ехала на мотоцикле. Когда байк поравнялся с фонарным столбом, где сидел голубь, птица неожиданно спикировала вниз и ударилась о голову девушки.

Валентайн от неожиданности повернула руль, столкнулась с припаркованным авто и потеряла сознание.

Удар отбросил байкершу на 80 метров. Когда девушку доставили в больницу, у нее оказались сломаны четыре ребра, нос, плечо. Кроме того, британка получила черепно-мозговую травму, повредила таз и глазницу.

Валентайн говорит, что потеряла память и не помнит месяц до аварии и месяц после.

Несмотря на это ДТП, Валентайн продолжает ездить на мотоцикле. При этом девушка отметила, что стала более аккуратной и внимательной на дорогах.