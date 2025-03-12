Ребенок в Казахстане выпал из окна 18-го этажа и выжил

12:08 2025-03-12
Ребенок в Казахстане выпал из окна 18-го этажа и выжил

Кроха рухнул вниз вместе с мамой, которой медики уже ничем не могли помочь, женщина погибла.

ЧП произошло Алмате. 35-летняя года рождения со своим малолетним сыном выпала из окна квартиры на 18-м этаже прямо на улицу, где проходит проезжая часть.

Прибывшие на место трагедии медики спасти женщину уже не смогли.

По словам очевидцев, малыш выжил, потому что упал на сугроб. Специалисты направили ребенка в реанимацию, ему оказывают там всю необходимую помощь.

В ЖК, где произошел данный инцидент, семья арендовала квартиру. Как рассказала одна из местных жительниц, на этаже рано утром кто-то громко кричал женское имя и стучал в дверь. А через некоторое время он замолчал.

Управление полиции Бостандыкского района по факту гибели человека возбудило уголовное дело. Мотив и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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