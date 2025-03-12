Кто и как может получить гражданство Ватикана

13:11 2025-03-12
Кто и как может получить гражданство Ватикана

Право проживания на территории этого мини-государства люди получают в связи с получением места службы или работы.

В мире есть государство, гражданство в котором не передается по наследству, его нельзя получить и по праву рождения - собственно, и роддомов в нем нет.

Речь идет о Ватикане. Сейчас его население насчитывает менее тысячи человек. 

В отличие от других стран, гражданами Ватикана люди становятся. Например, ими являются кардиналы, проживающие на территории Ватикана или Рима.

А другие лица, проживающие на территории этого государства, стали гражданами в силу должности или титула, если проживание на территории предписано законом либо есть разрешение Святейшего Отца или госсекретаря.

Другим лицам разрешение на проживание может давать губернатор Града Ватикан. В особых случаях право проживать на территории Ватикана может предоставить лично Святейший отец (в особых случаях).

Если какое-то из условий предоставления гражданства Ватикана прекращается, прекращается и гражданство. 

При наличии ватиканского гражданства сохраняется также и первоначальное гражданство. К слову, к гражданам Ватикана, проживающим на его территории, применяются действующие на территории Италии законы.

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