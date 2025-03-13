В России хотят запретить астрологов и гадалок

Под запретом может оказаться реклама астрологии, магии, гадания, энергетического «лечения», которые «не имеют научного обоснования и вводят людей в заблуждение и часто используются для мошенничества».

Законопроект затронет тарологов, хиромантов, рунологов. А также - людей, называющих себя духовными наставниками.

Полный перечень лиц, чью рекламу деятельности предлагается запретить, перечислен в пояснительной записке к данной инициативе, рассказала депутат нижней палаты парламента Нина Останина.

По ее словам, только за 2024 год злоумышленники под предлогом такого рода услуг похитили более миллиона долларов в эквиваленте.

Всероссийский центр изучения общественного мнения в конце прошлого года сообщил, что 55 процентов опрошенных россиян высказались за полный запрет коммерческой деятельности тарологов в России.

Гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров заявил, что в последнее время наблюдается всплеск популярности таких видов гаданий, практический опыт в нем имеют уже 15 процентов опрошенных от 18-ти лет и старше.