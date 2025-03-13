Чехия бросила вызов Франции и Италии: страна входит в топ винного туризма

13:02 2025-03-13
Чехия бросила вызов Франции и Италии: страна входит в топ винного туризма

В 2024-м году 42 процента иностранных туристов страны стали активными участниками винных фестивалей.

Международную конференцию по винному туризму будет принимать Чехия в марте нынешнего года. Это событие будет в фокусе внимания мировой винодельческой индустрии, а также укрепит статус страны, как перспективного направления винного туризма.

Конференция состоится в сердце чешского винодельческого региона, то есть Южной Моравии. Этот регион известен первоклассными винами и живописными виноградниками, он является центром возрождения чешского виноделия на мировой арене.

Глава CzechTourism Франтишек Райсмюллер считает проведение конференции "поворотным моментом" для страны. Чехия долгое время оставалась в тени таких винных держав, как Франция, Италия и Испания. При этом её винодельческое наследие уходит в глубину веков. 

К слову, Микулов - город, окружённый виноградниками. Он известен историческими погребами, замками, фестивалями вина. Посетители конференции смогут не просто обсудить будущее отрасли, но и попробовать лучшие чешские вина.

Спрос на винный туризм в Чехии активно растёт. Кроме Моравии, всё большую известность приобретают и Богемские винодельческие регионы - Литомержице, Мельник, Велке-Жерносеки.

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