Океанологи обнаружили на дне Средиземного моря странный 30-метровый скелет неизвестного науке существа

15:33 2025-03-13
Океанологи обнаружили на дне Средиземного моря странный 30-метровый скелет неизвестного науке существа

Ученые заявили, что оно наверняка ещё несколько лет назад бороздило морские просторы.

Глубоководный аппарат во время проводимых на дне Средиземного моря работ обнаружил огромнейшего размера находку. В длину она достигала более 30 метров.

При этом увиденные останки не были похожи на останки кита.

По одной из версий, это могли быть кости древнего динозавра. Однако ученые, сделавшие данное открытие, с ней не согласны.

Дело в том, что кости еще не окаменели и пробыли в море не столь много времени, чтобы считаться доисторическими. 

Океанолог из Японии заявил, что такое видит впервые. Понять без черепа, кем оно было при жизни - рыбой, китом либо рептилией, трудно.

Но, если это и кит, то очень необычный. Вероятно, он имел некие отклонения или мутацию. Или это вообще неоткрытый вид китообразного существа, считают ученые.

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