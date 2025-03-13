Похищенную в США девочку нашли через 25 лет в Мексике

При помощи судебной генеалогии в Мексике нашли ребенка по имени Андреа Мишель Рейес, которого похитила собственная мать в 1999 году.

Когда ребенку было около 2 лет Тенорио украла его. Предполагалось, что женщина увезла Рейес в Мексику, но полицейские долгие годы не могли ее найти.

В 2023 году полиция Нью-Хейвена возобновила расследование исчезновения ребенка. И вскоре смогла найти 27-летнюю женщину, которая утверждала, что она и есть та самая Рейес.

Ее слова подтвердил ДНК-тест. Спустя 25 лет Рейес все еще живет в Мексике.

В каких сейчас она отношениях с матерью, не сообщается. Также не раскрыто и то, воссоединилась ли дочь с отцом.