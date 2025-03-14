Ученые в Британии вскрыли 200-летнюю бутылку с таинственной жидкостью

Изучение содержимого емкости показало наличие в ней экстрактов и мочи. Несмотря на неприятный запах, субстанция ранее применялась, как оберег.
Флакон с оригинальным содержимым и крышкой до наших дней дошел в полной сохранности. Бутылка, предположительно, датируется XVIII-XIX веками.
В старину такие сосуды наполняли тем, что, как считалось, отгоняет злых духов. В восточной Англии, к примеру, в бутылки вливали урину и настой целебных растений.
Такие обряды, по словам историков, были популярны среди моряков: они считали, что подобные обереги обеспечивают им безопасность в морском путешествии.
Найденный артефакт стал частью коллекции Университета Линкольна.
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