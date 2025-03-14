В Китае стал мегапопулярным кот, который всем дает «пять»

Кот из Китая по кличке Джеллибин нашел идеальную кошачью работу. Он живет в храме Сиюань на востоке страны.
От остальных своих сородичей любимец публики отличается тем, что умеет «давать пять» гостям. Познакомиться с котом стремятся многие паломники. Они считают, что необычное животное приносит счастье, потому выстраиваются большие очереди из желающих поздороваться с Джеллибином.
Многие паломники при этом на одном визите в храм не успокаиваются и приходят к священному коту изо дня в день.
Сотрудники храма Сиюань уточняют, что Джеллибин не бродячий кот, его привел один из посетителей.
К слову. в китайском фольклоре коты считаются символами удачи, их часто изображают с поднятыми лапами, дабы привлечь богатство.
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