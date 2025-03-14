Жительница США более 20 лет держала пасынка в заточении

16:51 2025-03-14
Жительница США более 20 лет держала пасынка в заточении

32-летний мужчина устроил в доме пожар, который и помог ему наконец обрести свободу.

56-летнюю Кимберли Салливан арестовала полиция Коннектикута по обвинению в многолетнем удержании своего пасынка в нечеловеческих условиях.

Спастись ему помог пожар, который сам "заключенный" в домашней тюрьме и устроил. Прибывшие на вызов спасатели обнаружили в здании истощённого мужчину весом около 31 килограмма.

После эвакуации он признался, что сам устроил пожар в тесном подвале, где был вынужден жить. «Я хотел свободы», - так пояснил он сотрудникам экстренных служб свой поступок.

В заточении он находился с 11 лет. Мачеха подвергала его голоду, жестоко с ним обращалась и полностью изолировала от общества.

По словам пострадавшего, ему давали всего две пару чашей воды в день, а иногда он даже был вынужден пить из унитаза. В младших классах школы он воровал еду у сверстников и ел из мусорных баков, пока однажды его не забрали с занятий и не поместили в закрытое помещение.

Кимберли Салливан задержали. Ей предъявлены обвинения в похищении, жестоком обращении, незаконном удержании и создании опасности для жизни.

Соседи семьи рассказали, что Салливан и её дети жили уединённо, но один раз увидели в окне ребенка, который помахал им рукой, и они ответили тем же.

Полиция продолжает расследование. В том числе предстоит выяснить, отчего отец пострадавшего, умерший в прошлом году, не вмешался в ситуацию. 

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