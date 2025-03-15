Илон Маск запустит на Марс корабль с роботом Optimus

15:47 2025-03-15
Илон Маск запустит на Марс корабль с роботом Optimus

Основатель SpaceX и гендиректор Tesla уточнил, что это случится уже в 2026-м году.

В конце 2026-го года планируется послать на Марс космический корабль Starship с роботом Optimus.

«Если высадка будет успешной, высадка людей может начаться через несколько лет: в 2029 году. Но более вероятен 2031 год», - сообщил бизнесмен.

Ранее Илон Маск неоднократно говорил о своих планах начать полеты на Марс, чтобы колонизировать планету.

В апреле 2024-го миллиардер заявил, что для создания на Красной планете «самодостаточного города» потребуется 1 миллион человек и несколько миллионов тонн грузов.

Бизнесмен считает, что возвести такой город можно за 20 лет.

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