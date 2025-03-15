Ученые Японии создали кибертараканов для поисковых операций

Биогибридных тараканов разработали японские и индонезийские ученые. Модифицированные крошечные «роботы» могут справляться с очень сложными задачами в экстремальных условиях.

В основе концепции кибертараканов - объединение природной анатомии и передовых технологий. На спину мадагаскарских тараканов ученые установили миниатюрные электронные устройства с датчиками, определяющими движение, температуру, влажность и наличие препятствий.

В антенны насекомых, кроме того, имплантированы электроды, которые позволяют дистанционно управлять их перемещением.

Ведущий автор исследования, инженер-механик Мохаммад Арианто пояснил, что эта разработка призвана прежде всего снизить затраты на создание полноценного робота с таким функционалом.

Разработанная система управления включает два алгоритма навигации: один для простых условий, а другой для сложных маршрутов с наличием преград.

Ученые надеются, что кибертараканов можно будет использовать в поиске выживших под обломками после землетрясений и иных бедствий, для изучения труднодоступных мест (таких, как узкие трубы и подземные туннели), а также инспекции объектов исторического наследия.

Результаты лабораторных исследований, по словам ученых, уже позволяют перейти к реальным сценариям в сложных условиях.