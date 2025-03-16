Чтобы спасти свою душу, россиянин под Петербургом зарезал цыганку

15:39 2025-03-16
Чтобы спасти свою душу, россиянин под Петербургом зарезал цыганку

Агрессор и жертва были соседями, и мужчина больше двух десятков пользовался услугами цыганки, которая заговаривала болезни клиента и его жены.

Петродворцовый районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу жителя поселка Стрельны за умышленное убийство цыганки.

Как сообщает следствие, с погибшей мужчина был знаком 22 года. Они были соседями, и цыганка за деньги заговаривала болезни мужчины и его жены.

Заговоры сначала действовали, а потом утратили силу. В 2024-м году жена обвиняемого скончалась, а сам он попал в больницу. Мужчина решил, что его настигла болезнь по вине цыганки.

Когда цыганка стала просить у соседа телефоны детей, тот решил, что женщина надумала извести весь его род.

Мужчина договорился зайти к ней 13 марта за банкой меда и захватил с собой большой нож.

Он нанес соседке по меньшей мере шесть ударов, одним из них перерезал горло. После этого обвиняемый купил водку и стал пить в своем сарае, но скоро отключился.

«Вину признает. А убийство совершил, чтобы душа не попала к цыганке в рабство», - сообщают СМИ.

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