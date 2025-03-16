На США обрушился торнадо, погибли десятки людей

Мощный шторм, сопровождающийся сильными торнадо, обрушился на южные и центральные штаты США, унеся жизни минимум 32 человек.

Наиболее мощный удар пришелся на Миссури, где погибло 12 человек. В Миссисипи зафиксировано шесть смертей, три человека числятся пропавшими без вести. В Канзасе насчитали 8 жертв стихии, в Арканзасе и Техасе - по три. Еще один человек погиб в Оклахоме. Не менее 29 получили ранения.

Шторм не просто принес сильные разрушения: он охватил территорию, на которой проживает более 100 миллионов человек. Порывы ветра достигали 130 км/ч, а всего только за сутки на территории США зафиксировано 27 торнадо.

Без электричества в южных штатах остались 236 тысяч домов. В Канзасе ветер вызвал пылевую бурю, которая привела к массовому ДТП с участием 50 автомобилей.

Последствия шторма подсчитываются, спасатели продолжают искать пропавших без вести.