В Бурятии растет количество сел, где ввели полный запрет на спиртное

16:31 2025-03-16
В Бурятии растет количество сел, где ввели полный запрет на спиртное

Более тридцати населенных пунктов этой российской республики решили объявить свои территории зонами зона трезвости.

Еще один населенный пункт, где местные жители или приезжие не могут употреблять алкоголь, появилось на карте России.

Полный запрет на спиртное введен в селе Малый Нарын, которое находится в Джидинском районе Бурятии.

Запрет на употребление алкоголя принят на общем собрании жителей, решение было единогласным.

Инициативу местных жителей также поддержали прокуратура, полиция и власти. В селе уже убрали с прилавков магазинов все спиртное.

К слову, это не первый населенный пункт Бурятии, жители которого отказываются от спиртного. Малый Нарын стал 30-м поселением республики, где сельчане приняли такое решение.

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