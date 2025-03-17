В Турции сотрудника аэропорта случайно закрыли в багажном отсеке, он получил обморожение

В Турции по ошибке закрыли в багажном отсеке работника аэропорта, когда тот производил загрузку чемоданов.

В результате мужчина был вынужден лететь в нем до посадки и получил обморожение.

Сотрудник загружал груз на борт, следовавший рейсом из Стамбула до Афин.

Мужчина пытался кричать, просил о помощи, когда его закрыли, но никто не услышал.

После того, как была замечена пропажа, самолет был вынужден вернуться в аэропорт вылета, где пострадавшему оказали первую помощь, а потом доставили в больницу.