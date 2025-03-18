«Счастливая» Исландия лидирует в потреблении антидепрессантов

21:47 2025-03-18
«Счастливая» Исландия лидирует в потреблении антидепрессантов

Исследования признали эту страну одной из самых счастливых, но есть и обратная сторона медали.

Как ни странно это звучит, довольные и "счастливые" исландцы входят в тройку стран, которые ставят рекорды по потреблению антидепрессантов.

В 2023 году в отчете всемирного счастья Исландия попала на третье место. Первые две строчки заняли Финляндия и Дания.

Согласно другому отчету, сделанному Организацией экономического сотрудничества и развития, Исландия поднялась на первую строчку в числе стран, наиболее активно потребляющих антидепрессанты.

Оказалось, что каждый шестой исландец частенько прибегает к успокоительным. Между тем, население страны составляет менее 400 000 человек.

По версии специалистов, такие высокие показатели, с одной стороны, связаны с особенностями климата Исландии: затяжные и пасмурные зимы действительно давят на психику.

Однако более весомым фактором в этой ситуации является доступность соответствующих лекарственных препаратов. Антидепрессанты легко достать в любой аптеке, а цены на них в семь раз ниже, чем на сеансы психотерапии.

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