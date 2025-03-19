Владелец стендап-клуба в Лондоне объявил посетителей с ботоксом персонами нон грата

15:27 2025-03-19
Владелец стендап-клуба в Лондоне объявил посетителей с ботоксом персонами нон грата

Он предположил, что некоторые из гостей заведения плохо выражают эмоции из-за косметологических процедур.

Хозяин клуба Top Secret Comedy Club Марк Ротман заявил, что он против гостей с «замороженными лицами», мимика которых изменилась из-за инъекций ботокса.

По его словам, стендаперы жалуются на равнодушные лица в зрительном зале. 

«Я получил много жалоб от артистов, которым всё сложнее оценить вовлечённость аудитории и реагировать на реакцию зрителей. Комедия строится на взаимодействии, где мимика играет огромную роль. Мы хотим, чтобы посетители смеялись, хмурились, плакали, ухмылялись, но застывшие лица из-за ботокса отражаются на всей атмосфере» — пояснил хозяин заведения.

Посетители Top Secret Comedy Club теперь будут проходить через специфический фейс-контроль: проверку на подвижность мимики.

«Мы рассчитываем, что введение данного запрета позволит сдвинуть с мёртвой точки дело и вернуть мимику в зал на благо наших комиков и зрителей», — подчеркнул Марк Ротман.

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