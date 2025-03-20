Самую дорогую собаку в мире оценили в 5,7 миллиона долларов

15:58 2025-03-20
Самую дорогую собаку в мире оценили в 5,7 миллиона долларов

Редчайший питомец по кличке Cadabomb Okami, представляющий собой гибрид волка и кавказской овчарки, уже привлек к себе огромное внимание.

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Новый рекордсмен среди собак появился в мире. Это - гибрид волка и кавказской овчарки, который был продан за 5,7 миллиона долларов. 

Cadabomb Okami родился в США. В свои 8 месяцев уже весит около 75 кг и достигает 76 см в высоту.

Питомец обладает защитными инстинктами и высоким интеллектом, это делает его отличным сторожевым псом. Но специалисты предупреждают: такое животное требует очень серьезного подхода к воспитанию и содержанию.

Редчайшую собаку купил 51-летний С Сатиш, заводчик из города Бангалор (столицы южного индийского штата Карнатака). По его словам, он заплатил за нее большие деньги из-за своей любви к собакам, а также желания познакомить Индию с уникальными породами.

Заводчик обладает внушительной коллекцией, в его владении более 150 различных пород.

Появление Okami в Индии вызвало ажиотаж. По словам Сатиша, видео с собакой, снятое на красной дорожке премьеры фильма, набрало в интернете 3 миллиона просмотров.

Владелец заявил, что интерес к его питомцам так велик, что за их публичный показ в течение получаса он зарабатывает от 2 800 долларов, а за 5-часовое мероприятие - до 11 700 долларов.

Хозяин уверяет, что его питомцам созданы отличные условия. У заводчика есть большая ферма, где каждая собака имеет собственное помещение. Шесть работников следят за питанием и физической активностью питомцев.

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