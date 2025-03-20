Исследование показало, что риску депрессии «совы» подвержены больше, чем «жаворонки»

Одни люди могут спать до полудня, а другие бодрствуют с раннего утра. Но, как выяснили учёные из Университета Суррея (Великобритания), разница не только в том, кто когда встает.

Исследования показали, что «жаворонки» спят крепче и реже испытывают симптомы депрессии.

Такой вывод сделан на основе опроса 564 студентов. Их попросили заполнить анкеты с вопросами о режиме сна, наличии вредных привычек, внимательности, симптомах депрессии и тревожности.

И оказалось, что качество сна у парней и девушек-«сов» заметно хуже, чем у их ровесников-«жаворонков».

«Среди молодых людей распространены ночные бдения. Психическое здоровье молодёжи вызывает озабоченность, потому рабочий и учебный графики желательно адаптировать так, чтобы они лучше подходили «совам» и те могли лучше высыпаться», — пояснил доктор Саймон Эванс.

Кроме того, исследование подтвердило, что «совы» чаще выявляют у себя признаки депрессии и тревожности. Студенты, засыпающие поздно, чаще употребляли и алкоголь, повышающий риск развития психических расстройств.