Что в китайских машинах не устраивает самих китайцев

Статистику обращений в местные автосервисы проанализировали в Китае.

Выяснилось, что качество китайских автомобилей в целом растет: 158 против 156 PPH (количество проблем на сто единиц транспорта).

В 2023-м году данный показатель составлял 194 PPH.

Китайцы, которые ездят на авто местных брендов, чаще всего сетуют на плохую шумоизоляцию, а также сбои в распознавании речи (из-за множества местных диалектов).

Их волнуют проблемы с навигацией и автопарковщиком, посторонние запахи в салоне и замерзающие потайные ручки дверей.

При этом водители отмечают рост качества деталей кузова отечественных авто. Проблема с ручками теперь тоже решается - за счет монтажа модулей подогрева на заводском конвейере.