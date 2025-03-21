В какой стране живут самые лысые, самые длинноносые и самые рыжие люди

Примечательно, что есть страны, у жителей которых много общего, что заметно отличает их от других.

Самые лысые

К примеру, в Чехии самый высокий в мире процент мужчин (более 40) демонстрирует признаки преждевременного облысения.

Здесь не последнюю роль играют гены, потому что предрасположенность к потере волос передается по наследству.

Однако ученые указывают и на другие потенциальные причины облысения. В их числе - недостаток определенных питательных веществ. Исследования показали, что дефицит витаминов группы B, витамина D и железа может негативно отразиться на здоровье волос.

Один из вероятных факторов, способный объяснить эти дефициты, - национальная кухня страны, характеризующаяся богатством плотных, калорийных блюд - таких, как густые супы, мясные нарезки, крахмалистые гарниры, традиционное пиво.

Такие продукты часто не содержат нужного количества витаминов и минералов, играющих ключевую роль в поддержании здоровья волос.

Самые длинные носы

А курды и армяне привлекают внимание исследователей благодаря особенностям строения носа. Средняя длина носа у представителей курдского народа, к примеру, - 5,8 см, у армян - 5,7 см.

Эти этносы населяют гористые районы Армянского нагорья, в которых преобладают суровые условия с четко выраженными перепадами температур.

Ученые связывают пропорции лица местных жителей с адаптивными механизмами, которые развились в условиях жесткой среды.

Считается, что длинные и узкие носы - эволюционная реакция на необходимость эффективного подогрева и увлажнения холодного воздуха до момента, пока он не достигнет легких.

Самые рыжие

Титул самой "рыжей" страны мира заслуженно носит Шотландия. Здест почти каждый восьмой житель (13 процентов) может похвастаться ярко-рыжими волосами.

Ирландия тоже ассоциируется с рыжеволосыми людьми, но там насчитывая лишь 10 процентов представителей с таким цветом волос.

Такой цвет волос обусловлен особым геном, регулирующим производство меланина - пигмента, отвечающего за окраску волос и кожи.