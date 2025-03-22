Канадцы спорят с латышами, у кого паспорт более красивый

Паспорт Канады, как известно, - один из самых красивых паспортов в мире.

Если паспорт гражданина этой страны просветить ультрафиолетовой лампой, он заиграет новыми красками. В такой момент можно увидеть на страницах главного документа Канады яркие изображения природы страны - от озер и лесов до северного сияния.

В паспорте к тому же усовершенствованные элементы защиты. Его нереально подделать из-за уникальных иллюстраций, пятицветной ультрафиолетовой печати и сложной перфорации.

Однако граждане Латвии настаивают, что их паспорт круче. В его оформлении использованы такие государственные символы страны, как герб, флаг и гимн. Кроме того, там есть изображения разнообразных ландшафтов и местных птиц.

Особое внимание создатели паспорта Латвии уделили журавлям - они служат объединяющим элементом дизайна.

Учитывая все эти детали, главный документ Латвии тоже трудно подделать.