Молодая премьер-министр Таиланда завоевала славу железной леди

13:14 2025-03-22
Молодая премьер-министр Таиланда завоевала славу железной леди

За кандидатуру Пхетхонгтхан Чинават на должность премьера проголосовали 319 парламентариев из 489-ти.

Премьер-министром страны впервые в истории Таиланда была избрана 37-летняя Пхетхонгтхан Чинават - лидер партии "Пхыа Тхаи".

Несмотря на молодой возраст, лидер пользуется огромным уважением соотечественников. Она заставила чиновников работать для людей, а не за коррупцию. Военные ей отдают, честь ведь она и сама в погонах.

Пхетхонгтхан Чинават лично отвечает на письма граждан и хочет сделать жизнь людей лучше.

Дочь экс-премьера Таиланда Таксина Чинавата, правившего страной с 2001 по 2006 годы, и племянница другого премьера сраны - Йинглака Чинавата, который возглавлял правительство с 2011 по 2014 годы, доказала, что все возможно.

Чинават в 2008-м окончила факультет политических наук Университета Чулалонгкорна, а потом продолжила обучение в британском Университете Суррея по специальности «международный гостиничный менеджмент».

Фото
Отправить
Показать следующие комментарии
Инга Райтова
15:58

Инга Райтова

Люди, считающие себя красивыми, зарабатывают больше
Люди, считающие себя красивыми, зарабатывают больше Практически все респонденты во время соответствующего опроса высказали уверенность, что на работе есть предвзятость в плане внешности.
Инга Райтова
15:11

Инга Райтова

Mercedes-Benz Уолта Диснея стал примером фантастической бережливости одного из богатейших американцев
Mercedes-Benz Уолта Диснея стал примером фантастической бережливости одного из богатейших американцев Чтобы частично вернуть потраченные на машину средства, медиамагнат сдавал ее в аренду на собственной студии.
Инга Райтова
14:50

Инга Райтова

Ученые установили взаимосвязь между Часами Судного дня и уровнем смертности
Ученые установили взаимосвязь между Часами Судного дня и уровнем смертности Это исследование поможет переосмыслить связь между благополучием человека и глобальной нестабильностью.
Инга Райтова
13:34

Инга Райтова

После наркоза подросток из Нидерландов забыл свой родной язык
После наркоза подросток из Нидерландов забыл свой родной язык Подающий надежды семнадцатилетний начинающий футболист после операции также не смог узнать своих родителей.
Инга Райтова
13:24

Инга Райтова

К работе на заводе Mercedes в Берлине приступили гуманоиды Apollo
К работе на заводе Mercedes в Берлине приступили гуманоиды Apollo Роботы уже успешно зарекомендовали себя на таких брендовых автопредприятиях, как Tesla, BMW  и Ford.
Новости СМИ2