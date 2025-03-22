Молодая премьер-министр Таиланда завоевала славу железной леди

Премьер-министром страны впервые в истории Таиланда была избрана 37-летняя Пхетхонгтхан Чинават - лидер партии "Пхыа Тхаи".

Несмотря на молодой возраст, лидер пользуется огромным уважением соотечественников. Она заставила чиновников работать для людей, а не за коррупцию. Военные ей отдают, честь ведь она и сама в погонах.

Пхетхонгтхан Чинават лично отвечает на письма граждан и хочет сделать жизнь людей лучше.

Дочь экс-премьера Таиланда Таксина Чинавата, правившего страной с 2001 по 2006 годы, и племянница другого премьера сраны - Йинглака Чинавата, который возглавлял правительство с 2011 по 2014 годы, доказала, что все возможно.

Чинават в 2008-м окончила факультет политических наук Университета Чулалонгкорна, а потом продолжила обучение в британском Университете Суррея по специальности «международный гостиничный менеджмент».