После наркоза подросток из Нидерландов забыл свой родной язык

13:34 2025-03-22
После наркоза подросток из Нидерландов забыл свой родной язык

Подающий надежды семнадцатилетний начинающий футболист после операции также не смог узнать своих родителей.

17-летний футболист из Нидерландов перенёс операцию на колене.

Хирургическое вмешательство было успешным, но, когда юноша пришёл в сознание, он стал говорить исключительно на английском языке. 

Более того, - молодой человек утверждал, будто находится в США, а не в Голландии. К слову, до операции парень говорил на английском лишь на уроках в школе.

Он напрочь забыл родной голландский язык, которым прекрасно владел до операции.

У юноши не было в анамнезе психиатрических заболеваний, за исключением некоторых эпизодов депрессии у родственников по материнской линии.

К счастью, через 18 часов после операции к подростку начал возвращаться родной язык. Он стал понимать голландский, но полностью заговорил на нем лишь через три дня.

Медики поставили ему редчайший диагноз - так называемый синдром иностранного языка.

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