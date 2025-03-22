После наркоза подросток из Нидерландов забыл свой родной язык

17-летний футболист из Нидерландов перенёс операцию на колене.
Хирургическое вмешательство было успешным, но, когда юноша пришёл в сознание, он стал говорить исключительно на английском языке.
Более того, - молодой человек утверждал, будто находится в США, а не в Голландии. К слову, до операции парень говорил на английском лишь на уроках в школе.
Он напрочь забыл родной голландский язык, которым прекрасно владел до операции.
У юноши не было в анамнезе психиатрических заболеваний, за исключением некоторых эпизодов депрессии у родственников по материнской линии.
К счастью, через 18 часов после операции к подростку начал возвращаться родной язык. Он стал понимать голландский, но полностью заговорил на нем лишь через три дня.
Медики поставили ему редчайший диагноз - так называемый синдром иностранного языка.
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