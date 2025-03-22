Тайная сторона Барби: прототип куклы убила более десяти женщин

Правда, корону мисс Лос-Анджелеса так и не получила. Но конкурсы, в которых участвовала девушка, были ознаменованы тем, что всякий раз претендентки на победу погибали самым странным образом.

Когда число погибших девушек перевалило за десять, полиция наконец что-то заподозрила. В итоге Барбару задержали.

В ее доме нашли жуткие вещдоки: окровавленные наряды самой хозяйки жилья, множество кукол с поломанными коронами на голове. Это произошло в 1955-м году.

Миллер приговорили к пожизненному, ее дальнейшая судьба неизвестна.

А в 1959 году свет увидела первая игрушечная Барби, внешне очень похожа на свою тезку, прославившуюся самым чудовищным образом.