Тайная сторона Барби: прототип куклы убила более десяти женщин

16:58 2025-03-22
Тайная сторона Барби: прототип куклы убила более десяти женщин

По одной из версий, авторов-создателей вдохновила американка Барбара Миллер, знаменитая тем, что регулярно участвовала в конкурсах красоты.

Правда, корону мисс Лос-Анджелеса так и не получила. Но конкурсы, в которых участвовала девушка, были ознаменованы тем, что всякий раз претендентки на победу погибали самым странным образом. 

Когда число погибших девушек перевалило за десять, полиция наконец что-то заподозрила. В итоге Барбару задержали. 

В ее доме нашли жуткие вещдоки: окровавленные наряды самой хозяйки жилья, множество кукол с поломанными коронами на голове. Это произошло в 1955-м году.

Миллер приговорили к пожизненному, ее дальнейшая судьба неизвестна. 

А в 1959 году свет увидела первая игрушечная Барби, внешне очень похожа на свою тезку, прославившуюся самым чудовищным образом.  

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