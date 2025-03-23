Анджелина Джоли сыграла Марию Каллас в фильме Пабло Ларраина и вдохновила многих женщин на невозможное

Лента «Мария» - это байопик о последних днях легендарной оперной дивы Марии Каллас. Фильм снял мастер биографической драмы Пабло Ларраин.
В центре внимания - полная меланхолии, красоты и одиночества история, которая разворачивается в Париже осенью 1977 года.
Чтобы сыграть эту роль, звезда Голливуда брала уроки итальянского языка для того, чтобы передать акцент Марии Каллас.
А еще - уроки вокала, так что в кинофильме иногда звучит ее голос.
Для аутентичности использовались также оригинальные архивные записи голоса Каллас.
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