Анджелина Джоли сыграла Марию Каллас в фильме Пабло Ларраина и вдохновила многих женщин на невозможное

17:39 2025-03-23
Анджелина Джоли сыграла Марию Каллас в фильме Пабло Ларраина и вдохновила многих женщин на невозможное

Работу звезды Голливуда в этом фильме высоко оценили критики, ей предсказывают номинацию на «Оскар».

Лента «Мария» - это байопик о последних днях легендарной оперной дивы Марии Каллас. Фильм снял мастер биографической драмы Пабло Ларраин. 

В центре внимания - полная меланхолии, красоты и одиночества история, которая разворачивается в Париже осенью 1977 года.

Чтобы сыграть эту роль, звезда Голливуда брала уроки итальянского языка для того, чтобы передать акцент Марии Каллас.

А еще - уроки вокала, так что в кинофильме иногда звучит ее голос.

Для аутентичности использовались также оригинальные архивные записи голоса Каллас.

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