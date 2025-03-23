В Нубийской пустыне обнаружили культовые захоронения IV тысячелетия до нашей эры

18:22 2025-03-23
В Нубийской пустыне обнаружили культовые захоронения IV тысячелетия до нашей эры

В котловине Ониб российские археологи нашли уникальные погребения крупного и мелкого рогатого скота.

По словам старшего научного сотрудника НИИ и Музея антропологии МГУ Алексея Крола, раскопки в Северном Судане продолжаются шесть сезонов. Ранее исследователи обнаружили здесь много артефактов эпохи неолита - керамику, орудия труда и курганные захоронения древних кочевников. 

А минувшей зимой археологи наткнулись на культовые захоронения животных. Исследователи обнаружили четыре ямы, которые были заложены обработанными камнями и покрыты могильными холмами.

Особый интерес вызвал способ укладки останков: головы животных были помещены между двумя горизонтальными плитами, которые образовывали ограду могил - так, что рога выступали над поверхностью холма.

Сейчас специалисты выясняют видовую принадлежность останков - предположительно, это были коровы.

По словам Алексея Кроля, культы животных играли ключевую роль в мировоззрении древних народов пустыни. Появление первых скотоводов совпало с эпохой охотников-собирателей, в это время и начали формироваться первые религиозные представления, связанные с почитанием животных.

Исследовать останки животных будут специалисты МГУ совместно с коллегами из Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН.

Фото
Отправить
Показать следующие комментарии
Инга Райтова
19:45

Инга Райтова

2025-й обещает стать одним из наиболее теплых годов в истории
2025-й обещает стать одним из наиболее теплых годов в истории В марте нынешнего года среднесуточная температура воздуха на 2 градуса выше многолетних значений.
Инга Райтова
19:29

Инга Райтова

Медсестра в США убила пациентку, введя ей непрописанный инсулин
Медсестра в США убила пациентку, введя ей непрописанный инсулин Чтобы скрыть скрыть следы, она удалила переписку с погибшей, но участие медика в процессе установили и уже предъявили обвинение.
Инга Райтова
19:22

Инга Райтова

Из-за массовых манифестаций в Турции может сорваться на туристическом сезоне
Из-за массовых манифестаций в Турции может сорваться на туристическом сезоне Появился закон местных властей, который ограничивает возможности отельеров по презентации зон отдыха для туристов.
Инга Райтова
18:56

Инга Райтова

Мужчина более 50 лет ел не меньше 2 бургеров в день и попал в Книгу рекордов Гиннесса
Мужчина более 50 лет ел не меньше 2 бургеров в день и попал в Книгу рекордов Гиннесса Свой первый бургер Дональд Горске отведал в 1972 году, с тех пор употреблял их ежедневно, причем в рекордные дни съедал до девяти бургеров.
Инга Райтова
18:31

Инга Райтова

Американская блогерша стала лысеть, худея с помощью «Оземпика»
Американская блогерша стала лысеть, худея с помощью «Оземпика» По данным управления по контролю за продуктами и лекарствами США, с такой проблемой к медикам обратились десятки пациентов.
Новости СМИ2