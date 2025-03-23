В Нубийской пустыне обнаружили культовые захоронения IV тысячелетия до нашей эры

По словам старшего научного сотрудника НИИ и Музея антропологии МГУ Алексея Крола, раскопки в Северном Судане продолжаются шесть сезонов. Ранее исследователи обнаружили здесь много артефактов эпохи неолита - керамику, орудия труда и курганные захоронения древних кочевников.

А минувшей зимой археологи наткнулись на культовые захоронения животных. Исследователи обнаружили четыре ямы, которые были заложены обработанными камнями и покрыты могильными холмами.

Особый интерес вызвал способ укладки останков: головы животных были помещены между двумя горизонтальными плитами, которые образовывали ограду могил - так, что рога выступали над поверхностью холма.

Сейчас специалисты выясняют видовую принадлежность останков - предположительно, это были коровы.

По словам Алексея Кроля, культы животных играли ключевую роль в мировоззрении древних народов пустыни. Появление первых скотоводов совпало с эпохой охотников-собирателей, в это время и начали формироваться первые религиозные представления, связанные с почитанием животных.

Исследовать останки животных будут специалисты МГУ совместно с коллегами из Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН.