Американская блогерша стала лысеть, худея с помощью «Оземпика»

Блогерша Дезире Родригес из США облысела после похудения с препаратом для лечения диабета «Оземпик».

Она рассказала, что на фоне употребления препарата начала терять не только вес, но и волосы.

«На третьем или четвертом месяце лечения я обратила внимание, что в душе выпадают пучки волос», - посетовала девушка.

Через 9 месяцев она похудела на 15 килограммов и призналась, что выпадение прядей не остановилось.

«Каждый раз, когда мою голову, волос выпадает больше обычного», - отметила она.

Доктор Кристина Хан при этом подчеркнула: к нарушению естественного цикла роста волосяных фолликулов могла привести и резкая потеря веса.