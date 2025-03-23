Американская блогерша стала лысеть, худея с помощью «Оземпика»

Блогерша Дезире Родригес из США облысела после похудения с препаратом для лечения диабета «Оземпик».
Она рассказала, что на фоне употребления препарата начала терять не только вес, но и волосы.
«На третьем или четвертом месяце лечения я обратила внимание, что в душе выпадают пучки волос», - посетовала девушка.
Через 9 месяцев она похудела на 15 килограммов и призналась, что выпадение прядей не остановилось.
«Каждый раз, когда мою голову, волос выпадает больше обычного», - отметила она.
Доктор Кристина Хан при этом подчеркнула: к нарушению естественного цикла роста волосяных фолликулов могла привести и резкая потеря веса.
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