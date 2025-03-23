Мужчина более 50 лет ел не меньше 2 бургеров в день и попал в Книгу рекордов Гиннесса

18:56 2025-03-23
Мужчина более 50 лет ел не меньше 2 бургеров в день и попал в Книгу рекордов Гиннесса

Свой первый бургер Дональд Горске отведал в 1972 году, с тех пор употреблял их ежедневно, причем в рекордные дни съедал до девяти бургеров.

Американец при этом хранит все коробки и чеки, ведет точный учет походов McDonald’s. Дома у него - целая коллекция сувениров этой сети кафе. 

Он также хранит «запасные» «Биг Маки» в морозильной камере - на случай непогоды или закрытых ресторанов. В сумме он съел уже около 35000 бургеров.

Несмотря на необычную диету, здоровье Дональда в порядке, что подтверждают анализы. Сам рекордсмен шутит, что просто у него - быстрый обмен веществ.

Сохранить здоровое тело мужчине также помогают и прогулки по 6 миль в день. 

При этом Горске советует будущим рекордсменам не идти по его пути. 

«Наверное, я умру раньше, чем кто-либоо осмелится бросить мне вызов. Не делайте этого», - говорит он. 

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