Мужчина более 50 лет ел не меньше 2 бургеров в день и попал в Книгу рекордов Гиннесса

Американец при этом хранит все коробки и чеки, ведет точный учет походов McDonald’s. Дома у него - целая коллекция сувениров этой сети кафе.

Он также хранит «запасные» «Биг Маки» в морозильной камере - на случай непогоды или закрытых ресторанов. В сумме он съел уже около 35000 бургеров.

Несмотря на необычную диету, здоровье Дональда в порядке, что подтверждают анализы. Сам рекордсмен шутит, что просто у него - быстрый обмен веществ.

Сохранить здоровое тело мужчине также помогают и прогулки по 6 миль в день.

При этом Горске советует будущим рекордсменам не идти по его пути.

«Наверное, я умру раньше, чем кто-либоо осмелится бросить мне вызов. Не делайте этого», - говорит он.