Во Владивостоке какой-то злоумышленник поджёг парковку — 22 тачки сгорели дотла

Мощнейший пожар произошел на автостоянке во Владивостоке. Уточняется, что сгорело 22 машины.
ЧП произошло на улице Надибаидзе, причем пламя очень быстро перекидывалось с автомобиля на автомобиль.
Спасатели ликвидировали возгорание на 150 квадратных метрах. Погибших и пострадавших в инциденте нет, причина пожара и ущерб устанавливаются.
Прокуратура Первомайского района Владивостока поставила на контроль установление обстоятельств поджога автомобилей.
Виновника, чья личность пока не установлена, разыскивают правоохранительные органы.
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