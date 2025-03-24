Во Владивостоке какой-то злоумышленник поджёг парковку — 22 тачки сгорели дотла

15:12 2025-03-24
Во Владивостоке какой-то злоумышленник поджёг парковку — 22 тачки сгорели дотла

ЧП произошло ночью, злоумышленник успел скрыться, его личность и, соответственно, мотивы, предстоит установить.

Мощнейший пожар произошел на автостоянке во Владивостоке. Уточняется, что сгорело 22 машины.

ЧП произошло на улице Надибаидзе, причем пламя очень быстро перекидывалось с автомобиля на автомобиль.

Спасатели ликвидировали возгорание на 150 квадратных метрах. Погибших и пострадавших в инциденте нет, причина пожара и ущерб устанавливаются.

Прокуратура Первомайского района Владивостока поставила на контроль установление обстоятельств поджога автомобилей.

Виновника, чья личность пока не установлена, разыскивают правоохранительные органы. 

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