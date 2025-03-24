Житель Петербурга оплатил 665 штрафов супруги, чтобы машина не ушла с молотка

15:19 2025-03-24
Житель Петербурга оплатил 665 штрафов супруги, чтобы машина не ушла с молотка

Согласно российским законам, за неуплату штрафа ГИБДД в срок водителям грозит взыскание штрафа в двукратном размере либо арест на 15 суток.

665 штрафов более чем на 1 миллион российских рублей (11,6 тысяч долларов) оплатил россиянин, чтобы спасти внедорожник жены, который выставили на торги.

Как уточняется, штрафы поступали в один из райотделов Санкт-Петербурга, начиная с 2023 года.

При этом автолюбительница не спешила гасить долги, и в результате внедорожник арестовали, отправив на штрафстоянку.

Автоледи дважды приходила к приставам, но оплачивать долги не пыталась. В третий раз нарушительница пришла уже с мужем, который и урегулировал инцидент.

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