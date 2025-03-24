Житель Петербурга оплатил 665 штрафов супруги, чтобы машина не ушла с молотка

665 штрафов более чем на 1 миллион российских рублей (11,6 тысяч долларов) оплатил россиянин, чтобы спасти внедорожник жены, который выставили на торги.
Как уточняется, штрафы поступали в один из райотделов Санкт-Петербурга, начиная с 2023 года.
При этом автолюбительница не спешила гасить долги, и в результате внедорожник арестовали, отправив на штрафстоянку.
Автоледи дважды приходила к приставам, но оплачивать долги не пыталась. В третий раз нарушительница пришла уже с мужем, который и урегулировал инцидент.
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