Кукла по договору: жуткое закулисье Hello Kitty

Бренд Hello Kitty уже более полувека шагает по планете. Вместе с ним выросло не одно поколение. Игрушки, детская одежда, предметы быта - мир Hello Kitty очень широк и разнообразен.

По официальным данным, бренд был создан в 1974 году в японской компании Sanrio.

Но есть и неофициальная история его появления. Бытует версия, что толчком к появлению необычного детского личика безо рта стала болезнь вполне реальной девочки - 8-летней Кейки Ямагути.

У ребенка был рак горла, и она чахла на глазах, медицина ничем не могла помочь девочке.

И ее мама однажды отправилась в отдаленный храм, где долго молилась, прося духов помочь дочери. Те ответили, что вылечат ее, когда женщина создаст милый образ, который станет притяжением для всех детей.

Так появилась Hello Kitty. А Кейки на самом деле выздоровела.