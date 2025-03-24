Кукла по договору: жуткое закулисье Hello Kitty

16:41 2025-03-24
Кукла по договору: жуткое закулисье Hello Kitty

Персонаж с лицом кошечки безо рта был создан матерью больной девочки якобы для потусторонних духов.

Бренд Hello Kitty уже более полувека шагает по планете. Вместе с ним выросло не одно поколение. Игрушки, детская одежда, предметы быта - мир Hello Kitty очень широк и разнообразен.

По официальным данным, бренд был создан в 1974 году в японской компании Sanrio. 

Но есть и неофициальная история его появления. Бытует версия, что толчком к появлению необычного детского личика безо рта стала болезнь вполне реальной девочки - 8-летней Кейки Ямагути.

У ребенка был рак горла, и она чахла на глазах, медицина ничем не могла помочь девочке. 

И ее мама однажды отправилась в отдаленный храм, где долго молилась, прося духов помочь дочери. Те ответили, что вылечат ее, когда женщина создаст милый образ, который станет притяжением для всех детей.

Так появилась Hello Kitty. А Кейки на самом деле выздоровела. 

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